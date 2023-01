Non paga il ‘caffè’ al parcheggiatore e viene aggredito | due arresti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi era rifiutato dire il “caffè” alabusivo vicino a una spiaggia libera: per punizione è stato poi raggiunto eselvaggiamente da due persone armate di bastone. E’ successo lo scorsosettembre: adesso la svolta, con la polizia di Castellammare di Stabia che ha arrestato due persone, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura. Per loro le accuse sono di tentata estorsione e lesioni personali aggravate, in concorso con una terza persona non ancora identificata. Secondo la ricostruzione degli inquirenti tutto cominciò quando un giovane, proveniente da Napoli, parcheggiò la sua moto in un’area di sosta libera a Pozzano, a ridosso di una spiaggia libera. Mentre si avviava verso la ...