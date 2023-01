“Non c’è stato niente da fare” Veronica | morta a 29 anni | lascia una bimba di 11 mesi

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Si chiamavaPegurri e aveva soltanto 29. Parliamo al passato perché questa ragazza non c’è più, èa causa del suo cuore troppo debole. Daviveva con una malformazione al cuore che tutto d’un tratto ha smesso di battere. La 29enne era appena diventata la mamma di Alice, la suainfatti aveva appena 11e probabilmente non la ricorderà mai, se non guardandola in foto. La giovane, residente a Clusone, in provincia di Bergamo, hato l’intera comunità cittadina sotto choc. In tanti si sono recati al di fuori dell’abitazione della Paguri, in religioso silenzio, per rendere omaggio a questa giovanissma mamma, a a Villa Carcina, nel bresciano. La ragazza infatti, si era trasferita da poco nella nuova ...