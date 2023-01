Noemi Bocchi fa impazzire Francesco Totti anche in... cucina. Un bel dolce per 'Er Pupone'

Corriere dello Sport

: la torta La reazione di Ilary Blasi Ora che Francesco Totti ha ufficializzato la loro liaison,ha smesso di nascondersi: sui social la flower designer si è mostrata mentre ...In cucina ai fornelli per preparare un dolce succulento al suo Francesco Totti .si da da fare anche in cucina per non far mancare nulla all'ex capitano della Roma. Nella loro nuova dimensione famigliare, incastonata nella casa di Roma Nord,e Francesco vivono ... Noemi Bocchi e quel no da migliaia di euro detto per amore di Totti Totti e Noemi in Arabia. Ilary e Bastian a Parigi. Le due nuove coppie, nate dopo la rottura della ex Royal Family di Roma, scelgono l'estero per regalarsi dei momenti insieme. Lontano ...In cucina ai fornelli per preparare un dolce succulento al suo Francesco Totti . Noemi Bocchi si da da fare anche in cucina per non far mancare nulla all'ex ...