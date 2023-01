Noemi Bocchi cuoca provetta | cos' ha preparato per Francesco Totti

Corriere dello Sport

e la nuova vita da wag con Totti, padel e mare negli Emirati con le altre mogli degli ex calciatori. Ilary Blasi di nuovo felice, Bastian appare per la prima volta sui social dell'ex ...In cucinaprepara un dolce per Totti e gli dedica una canzone ... Noemi Bocchi e quel no da migliaia di euro detto per amore di Totti Totti e Noemi in Arabia. Ilary e Bastian a Parigi. Le due nuove coppie, nate dopo la rottura della ex Royal Family di Roma, scelgono l'estero per regalarsi dei momenti insieme. Lontano ...Cosa c’entra Fabrizio Corona con Francesco Totti e Noemi Bocchi Secondo quanto rivelato da Dagospia, l’ex re dei paparazzi sarebbe colui che ...