(Di venerdì 20 gennaio 2023) Dal vertice di Ramstein emergono i timori per un'imminente offensiva russa, ma Washington non invia gli Abrams e Berlino esita ancora sui Leopard, creando tensioni fra gli alleati. Il gen. Milley: "Orapuò attaccare, ma è difficile che possa cacciare i russi dal suo territorio nel 2023"

L'HuffPost

"Stiamo discutendo dei Leopard soprattutto perché sono ipiùin Europa, i più semplici da inviare all'Ucraina dal punto di vista logistico", ha spiegato l'analista militare Oleksandr ...... alla sperimentazione locale e afinanziamenti statali. Partendo da un progetto pilota che nel 2010 ha coinvolto dieci città, secondo il thinkstatunitense CSIS, tra il 2010 e il 2020 ... NO TANK. Massicci rifornimenti per l'armeria di Kiev, ma il sostegno occidentale sbatte sui carri armati Dal vertice di Ramstein emergono i timori per un'imminente offensiva russa, ma Washington non invia gli Abrams e Berlino esita ancora sui Leopard, creando ...Il presidente ucraino: «Vi chiedo di fare presto, non possiamo aspettare le armi». Il capo del Pentagono Lloyd Austin: «La Russia ha subito perdite pesanti ma si sta riorganizzando» ...