No! Questo australiano non ha dato la caccia al medico vaccinatore che avrebbe ucciso un suo familiare

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Basta davvero poco per collezionare like e condivisioni usando i preconcetti degli utenti No vax. Così comincia a diventare virale il filmato di unarmato di boomerang, che dà di matto sfasciando il finestrino di una macchina aggredendo l’uomo alla guida. Mentre inveisce, lo si sente lanciare invettive sui vaccini, verosimilmente si riferiva a quelli contro il nuovo Coronavirus. Così il tutto viene narrato, prima su Twitter poi su Facebook, come «un uomoche dà laalche ha somministrato il siero che ha messo fine alla vita di uno dei suoi familiari». Come vedremo la scena è reale, ma non vengono collegate a presunte vittime e familiari uccisi dal vaccino. Per chi ha fretta: Il filmato mostra Edward Von Moger aggredire il conducente di un’auto rompendogli il finestrino e ...

