Nikita Pelizon spiazza tutti e porta a cena Onestini e Antonella | le reazioni

leggo.it

Durante una chiacchierata con, Antonella ha raccontato anche alcuni particolari 'intimi' sulla sua storia col volto di Forum, lasciando intendere di avere rapporti con lui ogni giorno. ...... In un secondo momento il giovane ragazzo, che ieri ha fatto un'uscita infelice , si è poi confidato con, alla quale non ha fatto mistero di credere che Oriana non abbia rispetto del ... Gf VIP, Nikita Pelizon scioccata dalle parole di Antonella Fiordelisi: ecco cosa ha rivelato sul rapporto inti La VIP confessa di voler cenare con Onestini per chiarire le loro incomprensioni, mentre Oriana decide di darle dei preziosi consigli ...Nikita riceve un premio per aver scovato il colpevole durante la Cena con Delitto: vivrà un'esclusiva serata brasiliana!