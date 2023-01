Nicole Murgia imita un disabile al GF Vip | chiesta squalifica VIDEO

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 20 gennaio 2023) In queste ore,ha commesso uno scivolone davvero molto pesante nella casa del Grande Fratello Vip. La ragazza stava giocando al biliardo in compagnia di Andrea Maestrelli, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi quando, improvvisamente, ha fatto un’zione che ha lasciato tutti i telespettatori di stucco. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto. La discutibilezione dial GF Vipsi è resa protagonista di un comportamento che ha indignato i telespettatori del GF Vip. Nello specifico, infatti, la donna stava giocando a biliardo con Luca, Edoardo e Andrea. Ad un certo punto, però ha dato luogo ad una discutibilezione. In particolar modo, ha cominciato a muoversi e a farfugliare cose ...