Nicola | “Vogliamo sputare Sangue! Spalletti? C’è una cosa che non ho mai nascosto”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Davide, allenatore della Salernitana, ha vissuto una settimana abbastanza altalenante. Dall’esonero post sconfitta con l’Atalanta alla richiamata immediata del presidente Iervolino per riportarlo subito sulla panchina della Salernitana. Proprio ai microfoni del club granata il tecnico ha parlato in vista della sfida di campionato in programma domani contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: Verso Salernitana-Napoli:suona la carica “Credo che nella vita non si cresca attraverso i successi ma dalle sconfitte e dai sacrifici fatti per raggiungere grandi traguardi. Se il risultato di Bergamo è il prezzo da pagare per imparare quallo accetto ma adesso è giunto il momento di ricominciare e di rialzare la testa, a cominciare dalla complicata sfida di domani, dando il massimo e lottando su ogni pallone ...