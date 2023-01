(Di venerdì 20 gennaio 2023) L’allenatore della Salernitana, Davide, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match di campionatoilall’Arechi.è stato esonerato e reintegrato dal presidente Iervolino nel giro di 48 ore. Le sue parole sono riportate da Tuttomercatoweb.com. “Credo che nella vita non si cresca mai attraverso i successi ma dalle batoste e per raggiungere grandi traguardi spesso è necessario cadere facendo rumore. Se il risultato di Bergamo è stato il prezzo da pagare per imparare qualcosa lo accetto ma ora è arrivato il momento di ripartire e rialzare la testa, a cominciare dalla difficilissima gara di domani, dando il massimo e lottando su ogni pallone fino all’ultima goccia di sudore”.parla dele della partita. “Dobbiamo ripartire dalla ...

Rubiero , avvocato della docente, interviene ed entra nel merito della denuncia della professoressa a ...... il Napoli riparte domani, in campionato, dal derbyla Salernitana. Sarà la prima trasferta ... Sulla panchina della Salernitana, dopo una settimana turbolenta, ci sarà ancora Davide. "Mi ... Nicola: «Contro il Napoli bisogna lottare sputando sangue ... (ANSA) - ROMA, 20 GEN - Il Giudice sportivo della Lega calcio di Serie A, Alessandro Zampone, in relazione alla seconda tornata di partite valide per gli ottavi di finale della Coppa Italia, fra i cal ...Per il Napoli, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia ad opera della Cremonese di Ballardini, bisogna sottolineare un'altra mazzata.