NEW GICA MONREALE | l’Under 15 maschile espugna il campo del volley Partinico

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Dopo un inizio di anno nuovo da incubo per i colori giallo-blu della ASD NEWche in tre partite (due femminili ed una) hanno portato a casa solo due punti, finalmente un raggio di luce che illumina una tra le più piccole delle categorie a cui partecipa la. È15che con un secco e meritato 3 a 0 ritorna vittorioso dadove si è svolta la gara contro il. Una partita piena di insidie perché tradizionale è la bravura dei componenti della sua squadra. Laè allenata da Gianluca La Corte, a cui va l’ammirazione e il ringraziamento di tutta la società per la serietà e la competenza con cui sta forgiando i ragazzi del15 ...

LaMonreale vince il derby contro la Primula di serie D femminile e ritorna vittorioso da Capo d'Orlando con la serie D maschile. Un fine settimana da incorniciare.La AsdMonreale continua la striscia positiva di risultati e comanda la classifica del campionato di serie D femminile inserita nel girone A. Con un secco 3 set a 0 fa sua la gara inserita nella ... Splendida vittoria dell'Under 15 maschile della New Gica Monreale contro il Volley Partinico MARSALA, 15 gennaio – La sosta natalizia si rivela dannosa per la New Gica, che subisce una doppia sconfitta: sia a livello femminile, che maschile, subita dalle due formazioni monrealesi che militano ...