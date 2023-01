Neve sulla cima del Vesuvio | temperature in picchiata

L'Unione Sarda.it

In serata nuvolosità in aumento con locali pioggeToscana. Peggiora nella notte con piogge sparse su tutte le regioni ein Appennino fino a quote medie. AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino ...Per domenica lapotrebbe scendere a quote di bassa collina ancheSicilia. Italia nel gelo Nelle prossime ore altra aria fredda affluirà dall'Atlantico settentrionale, aria polare marittima ... Neve in Sardegna, arriva domani e giovedì: avviso della Protezione civile L’AQUILA – Dal pomeriggio di oggi e per le prossime 24 ore sono previste sulle autostrade A24 e A25 condizioni meteo avverse ed in particolare precipitazioni nevose nelle tratte comprese tra Carsoli e ...Home Green City Meteo, ciclone Thor si intensifica: week-end gelido con pioggia, neve e vento Pieno inverno in Italia con il freddo che si sposta anche verso le regioni meridionali: il Ciclone Thor è ...