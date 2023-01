Neve nel Lazio | oggi allerta gialla | ‘Nevicate diffuse in serata’ Ecco dove

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 20 gennaio 2023) L’inverno solo su carta, non nella realtà. Almeno fino a poche settimane fa. Ora, invece, tutto, come è giusto che sia per il periodo, è cambiato. E il freddo è arrivato. Così come lain alcune zone anche del, da Viterbo ai Comuni in provincia di Frosinone e Rieti, ma anche il Terminillo, il Monte Guadagnolo, il Monte Livata e il Monte Redentore sono imbiancati. E il paesaggio meraviglia sempre tutti, grandi e piccini. Ma non è certo finita qui perché come hanno spiegato gli esperti questo sembrerebbe essere solo l’inizio. Per la giornata di, infatti, la Protezione Civile della Regione ha diramato un‘per. E il rischio concreto di vedere ancora i fiocchi e le strade imbiancarsi c’è. Meteo, Cori si colora di bianco: cade lanel ...