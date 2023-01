Neve a Roma | fiocchi bianchi in provincia | ecco dove FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La colonnina di mercurio è precipitata all’improvviso. Oggi e domani le temperature secondo gli esperti, potrebbero raggiungere anche i -3 gradi. Un clima che ha favorito l’arrivo della primaanche nei centri che si trovano alle porte di. In particolare sono i cittadini di Rocca di Papa a segnalare sui social già dalla serata di ieri la prima nevicata che ha iniziato a imbiancare le strade della cittadina. Dopo la prima nevicata arrivano i commenti dei cittadini sui social Una notizia alla quale sono seguiti diversi commenti soprattutto dini che aspettano che lacada anche in città, mentre a Lanuvio c’è chi sottolinea: “Tanto freddo ,a per laci vorrebbe un miracolo”. Mentre da Cisterna fanno sapere: “Qui da noi ha grandinato due volte e la seconda ha imbiancato tutto. Ora fa ...