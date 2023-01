Netflix | Reed Hastings abbandona il ruolo di co-CEO

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Secondo The Hollywood Reporter,ha annunciato chesi dimetterà dalla carica di co-CEO, posizione che condivideva con Ted Sarandos dal 2020. Sarandos condividerà ora i compiti di CEO con Greg Peters, già Chief Operation Officer (COO). Ad ogni modonon lascerà del tutto l’azienda, ma resterà a bordo come presidente esecutivo. Anche Peters dovrebbe entrare nel consiglio di amministrazione. Per il momento, l’uscita disembra meno controversa rispetto al drammatico rovesciamento di potere avvenuto lo scorso anno alla guida della Disney. Secondo tutte le parti coinvolte, il cambiamento nella leadership dinon è avvenuto all’improvviso, poiché Peters ha assunto in successione maggiori responsabilità presso l’azienda. “È stato un battesimo del ...

Il Post

