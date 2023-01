Netflix | l’ad e co-fondatore Hastings si dimette dopo 25 anni

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 20 gennaio 2023)volta pagina e cambia amministratore delegato. Nel momento del boom di abbonati il gigante dello streaming assiste alle dimissioni da Ceo del co-Reed. Si tratta di uno dei fondatori dinel 1997. La società, oggi celebre in tutto il mondo per i film che mette a disposizione, all’inizio spediva dvd per posta. Reed, 62 ani,dicon Marc Rundolph nel 1997. Foto Twitter @reedIl successo diOra,un quarto di secolo, il co-Reedha deciso di lasciare il posto a due co-amministratori delegati. Sono Ted Sarandos, già Chief Operating Officer, e Greg Peters, fino a oggi direttore operativo e ...