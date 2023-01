Netflix | Ceo Reed Hastings si dimette | rimarrà presidente esecutivo

Il Sole 24 ORE

Ora è "il momento giusto per completare la mia successione", ha scritto in un post sul blog Hastings, 62 anni, che ha lanciatonel 1997 come servizio di Dvd per posta. "Il nostro consiglio di ...Sarà Greg Peters, COO di, ad assumere la carica di co -, insieme a Ted Sarandos. Dopo la pubblicazione della trimestrale, il titoloè volato fino a +8% nelle contrattazioni ... Netflix, abbonati oltre le attese: sono 230 milioni. Hastings non sarà più ceo Reed Hastings, co-fondatore del colosso dello streaming, si dimette da Ceo. Sarà presidente esecutivo. Al suo posto Ted Sarandos e Greg Peters. Intanto gli abbonati crescono più delle attese nel 4Q. I ...Milano, 20 gen. (askanews) - Reed Hastings si è dimesso da amministratore delegato di Netflix, la società che ha co-fondato 25 anni fa.