Nervi tesi tra i corridoi di Bankitalia | la brutta scoperta in busta paga dei dipendenti sui fringe benefit

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Una comunicazione della Banca d’Italia ha innescato una protesta tra le rappresentanze sindacali interne. L’istituto di credito ha deciso che a tutti i suoisulle bustedi febbraio ci saranno delle trattenute per coprire la tassazione deidi cui godono. Il recente decreto Aiuti quater ha previsto che l’imponibile suiva considerato se il loro importo complessivo supera il controvalore di 3.000 euro. Nella lista dei compensi ricevuti dai lavoratori sotto forma di beni e servizi, e non di denaro, la banca ha detto che farà rientrare anche i prestiti e gli anticipi dell’indennità di fine rapporto erogati dalla Csr. Di cosa si tratta? La Cassa di sovvenzioni e risparmio è una banca popolare costituita su iniziativa di un gruppo di impiegati di ...

Open

Una comunicazione della Banca d'Italia ha innescato una protesta tra le rappresentanze sindacali interne. L'istituto di credito ha deciso che a tutti i suoi dipendenti sulle buste paga di febbraio ci ...... un cupido che a ogni puntata avrebbe tirato le fila del gioco e che, nei momenti più, avrebbe ... Vengo da Genova, ho fatto lo scientifico ma giocavo anche a pallanuoto alla Sportiva, poi ... Nervi tesi tra i corridoi di Bankitalia, la brutta scoperta in busta paga ... L'anticipo della 21esima giornata di Serie B termina con il successo (1-0) del Palermo ai danni del Bari, e con una maxi rissa. Una.L'anticipo della 21esima giornata finisce 1-0 per il Palermo contro il Bari, e con una maxi rissa, una partita equilibrata, in cui il Bari è.