Nemico della routine | l' Acquario scappa dal possibile | dall' attaccamento morboso e dalla prevedibilità

(Di venerdì 20 gennaio 2023) «La fantasia non si adopera per fuggire da questo mondo, ma, al contrario, per abitarlo senza impazzire e per tentare di viverci conferendogli il senso che ha». Le parole di Edoardo Albinati riassumono perfettamente la filosofia acquariana. La costellazione dell’, illustrazione tratta'”Atlante celeste” (1690) di Johannes Hevelius (foto Ipa). Leggi anche › I mille volti dell’› La donnanon ama legami e convenzioni. Ecco i segni con cui va d’accordo E se il Capricorno Deleuze invoca «ilaltrimenti soffoco», l’, al contrario,dal ...

Luciano Pignataro

Da Brasilia a Capitol Hill: la rivolta è inutile e fa il gioco delInnanzitutto vi è una ... la reazione dei popoli al più grande scempio nei confrontiverità egiustizia non può che ...I missili anticarro "Milan", di fabbricazione italiana, 'sequestrati alaiutano i difensoriRepubblica Popolare di Donetsk a combattere i neonazisti ucraini. Almeno quest'arma è in buone ... Perchè il vino non è un nemico della nostra salute Il Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina, presieduto dal capo del Pentagono Lloyd Austin, con i ministri della Difesa e i vertici militari dei circa 50 paesi che forniscono armi a Kiev nella g ...Vladimir Putin è ancora vivo Se lo domanda il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenuto in video-conferenza al World Economic Forum di Davos. Zelensky ha affermato di non essere «del tutto s ...