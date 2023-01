LA NAZIONE

Nardella protesta per l'enorme montagna di documenti necessari per mandare avanti il cantiere 'Ecco quanti atti di notifica servono per mettere un solo gancio e appendere i cavi elettrici della ...... il governo avrà ancora le leve per agire o il peso graverà soltanto su una parte dei cittadini lasciandone esenti altri Sono domande che per adesso non trovano una risposta chiarabozza di ... Nella trappola della burocrazia Anche il sindaco ostaggio dei cavilli "Si rischia di bloccare la tramvia" Nardella protesta per l’enorme montagna di documenti necessari per mandare avanti il cantiere "Ecco quanti atti di notifica servono per mettere un solo gancio e appendere i cavi elettrici della linea" ...La cambiale in bianco che lo Stato rischia di firmare sull’autonomia differenziata, è contenuta in un piccolo comma della bozza della legge Quadro che dovrebbe regolare ...