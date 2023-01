NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 in coppia su Rai2 | trame episodi del 20 e 27 gennaio

Tvblog

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 20 gennaio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le ...Italia 1,: 1.201.000 spettatori (5,4%);. Rete 4, Stasera Italia Prima parte: 1.025.000 spettatori (4,8%);. Rai 2, Tg2 Post: 1.018.000 spettatori (4,5%);. Rete 4, Stasera Italia Seconda parte:... NCIS, la stagione 20 su Rai 2: la puntata di venerdì 13 gennaio, trama, cast e streaming della serie tv Mark Harmon is known all over the world for his role in NCIS, but did you know the actor almost had a different career path in mindNCIS devotes an entire subplot to Jimmy Palmer moving forward after the loss of his wife Breena -- how does it affect his relationship with Knight