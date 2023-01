NBA | risultati della notte 20 gennaio | Celtics battono Warriors al supplementare | a Parigi vincono i Bulls

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Sono cinque le partite disputate nel mezzo del cammin di questa settimana NBA. Tra queste, ce n’è una che assume un significato particolare, perché è la prima disputata in Europa in epoca successiva al lockdown. Chicago(21-24) e Detroit Pistons (12-36), infatti, hanno portato il tutto esaurito all’Accor Arena di(quella del Masters 1000 di-Bercy di tennis, per intenderci). A prevalere sono iper 126-108, sfruttando una performance importante lungo tutto l’arcopartita e, in sostanza, un progressivo allungo. Sette gli uomini in doppia cifra con Zach LaVine a quota 30 punti, DeMar DeRozan a 26 e la doppia doppia da 16 e 15 rimbalzi di Nikola Vucevic. In quota Pistons 25 di Bojan Bogdanovic e 17 dalla panchina di Hamidou Diallo. Si rientra nel continente americano ed è ...