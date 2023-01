Italpress

Disponibile nelle versioni L1 e L2,Proace Verso con pianale ribassato consente di trasportare 1 persona in carrozzina e fino a un massimo di altri 7 passeggeri, conservando tutti i sedili ...Ed è su queste basi cheun approccio all'insegna dell'offerta della più ampia gamma di soluzioni possibili per il mercato e non incentrato solo sull'elettrico. Ecco perché lasta ... Nasce Toyota For All, dedicata alle persone con mobilità ridotta ... ROMA (ITALPRESS) - Per Toyota la visione di mobilità del futuro è centrata sulle persone, per dare vita, attraverso lo sviluppo tecnologico, i ...Disponibile nelle versioni L1 e L2, Toyota Proace Verso con pianale ribassato consente di trasportare 1 persona in carrozzina e fino a un massimo di altri 7 passeggeri, conservando tutti i sedili orig ...