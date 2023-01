Napoli Velata | la spiegazione del finale del film di Ferzan Ozpetek

(Di venerdì 20 gennaio 2023), dodicesimodiuscito nel 2017 è un intreccio di generi e storie che confluiscono in una vicenda oscura, intrisa di erotismo, folklore ed esoterismo. Laraccontata dal regista di origine turca non è la “città del sole del mare”, ma un luogo dove l’uomo che hai amato per una notte è un cadavere che diventerà la tua ossessione e i vicoli del centro storico sono abitati da ombre e doppelganger. Un giallo dalla spiccata componente erotica che sfuma nel thriller psicologico e chiude con delle suggestioni soprannaturali che fino a quel momento sembravano solo sfiorate. È come se i generi cinematografici, in questo, fossero divisi da un velo sottile. Allo stesso modo, ogni genere porta con sè una sua trama, che confluisce nelle ...

Marida Caterini

Napoli velata film, trama, attori, cast, finale, dove è girato, location Previsioni meteo per il 20/01/2023, Napoli. Giornata caratterizzata da pioggia anche abbondante, temperatura minima 7°C, massima 10°C ...Con: Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto, Isabella Ferrari,Lina Sastri, Peppe Barra, Luisa Ranieri, Biagio Forestieri, Maria Pia Calzone Trama: In una Napoli moderna e al contempo a ...