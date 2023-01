Napoli senza Kvaratskhelia nel derby contro la Salernitana | non convocato

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoper la partita con la: il georgiano, che aveva già saltato la gara di Coppa Italia, è ancora alle prese con l’influenza e non è. A darne notizia è Luciano Spalletti nella conferenza stampa pre-partita. “non parte, resta a casa. non ha la febbre, ma il medico gli ha dato dei farmaci per i sintomi“, ha annunciato Spalletti all’inizio della conferenza. Il georgiano non si è mai potuto allenare durante questa settimana. Neanche l’ultimo allenamento saltato a scopo precauzionale è risultato utile per recuperarlo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.