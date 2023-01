Napoli-Salernitana | quote proibitive per i granata | blitz Spalletti a 1 | 30

CalcioNapoli24

Le parole di Davide Nicola, allenatore della, alla vigilia del derby contro il. I dettagli Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di. PAROLE - "Credo che nella vita non si cresca mai attraverso i successi ma dalle batoste e per raggiungere grandi traguardi spesso è necessario cadere facendo rumore. ...Classifica Serie A:47 punti; Milan 38; Juventus 37; Inter 37; Atalanta, Lazio e Roma 34; Udinese 25; Fiorentina e Torino 23; Bologna e Empoli 22; Monza 21; Lecce 20;e Spezia 18; ... Salernitana-Napoli, i convocati di Nicola: Piatek e Candreva guidano il gruppo NAPOLI - Senza l'influenzato Kvaratskhelia e senza la spinta dei tifosi, che iniziano a scontare nel derby di Salerno i due mesi di stop alle trasferte, deciso dal Ministro degli Interni dopo gli ...Il tecnico dei granata è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby campano: "Con l'Atalanta abbiamo preso una batosta, ma i grandi traguardi si raggiungono cadendo" ...