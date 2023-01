(Di venerdì 20 gennaio 2023) Un altro caso di violenza.con unera inper entrare al bar, unè ricoverato in ospedale ine in pericolo di vita. Il fatto è avvenuto a, nel quartiere periferico di Pianura. I carabinieri sono intervenuti nel bar in via Comunale, anzianocon unera inL’anziano dopo aver ricevuto ilsarebbe caduto a terra battendo violentemente la testa. La vittima è ora all’ospedale Cardarelli. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dei fatti e per identificare l’aggressore. Come ricostruisce La Repubblica, alla base dell’aggressione ...

Secolo d'Italia

I carabinieri della stazione di Pianura sono intervenuti in Via Comunalepresso un bar del quartiere. Uno sconosciuto ancora da identificare avrebbecon un pugno al volto un 75enne in ...un 75enne è statocon un pugno da uno sconosciuto. Le prime notizie I carabinieri della stazione di Pianura sono intervenuti in Via Comunalepresso un bar del quartiere. Uno ... Napoli, colpito con un pugno mentre è in fila al bar: 75enne è in prognosi riservata Per Kvaratskhelia, oltre alla sua assenza per la gara di domani contro la Salernitana di Nicola, bisogna registrare un'altra brutta notizia.A Pianura un 75enne è stato colpito con un pugno da uno sconosciuto all'esterno di un bar , è in prognosi riservata. I carabinieri della stazione di ...