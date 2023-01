Napoli alla conquista del record storico | un traguardo mai raggiunto

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ildi Luciano Spalletti potrebbe chiudere il girone d’andata della serie A con un clamoroso. Ilsi appresta a chiudere il girone d’andata della Serie A 2022/23, con una trasferta contro la Salernitana in un match che, sulla carta, sembra scontato ma che in realtà potrebbe riservare sorprese. Gli azzurri, guidati dall’allenatore Luciano Spalletti, inseguono l’ennesimostagionale e, in caso di vittoria allo stadio Arechi, potrebbero chiudere il girone d’andata con 50 punti, una quota mai raggiunta nella storia del club. Ilattuale appartienestagione 2017/18, quando la squadra allenata da Maurizio Sarri aveva chiuso il girone d’andata con 48 punti, frutto di 15 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Questa stagione gli azzurri hanno raccolto ...

Napoli da Vivere

...19 gennaio 2023 scopriamo che Nunzio continua a riflettere sulla sua decisione di lasciare... Basterà accederepiattaforma intorno alle 20.45 per la diretta streaming, e dopo la messa in ...L'uomo che portò Diego Maradona in città, oltre agli scudetti del 1987 e del 1990, crede che per le avversarie sia già finita, nonostante il campionato sia ancora lungo: "Ilil campionato lo ... Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli nel weekend dal 19 al ... Chiara Ferragni e Fedez comprano casa sul Lago di Como . È questa l’ultima notizia - riportata con tanto di foto da una rivista di gossip - che vedrebbe la celebre coppia di nuovo vis-à-vis… Leggi ...Siamo alla 18esima giornata e il Napoli è sempre più in fuga. L'unica squadra che in questo momento potrebbe infastidirlo è .... Alla ripresa, il 4 gennaio, dopo la lunga sosta per i Mondiali in Qatar ...