Napoli | a Salerno per il record di punti

Padova News

Le probabili formazioni di Salernitana -. Salernitana -si giocherà sabato 21 gennaio 2023 alle ore 18 presso lo stadio Arechi di, dove non potranno essere presenti nel settore ospiti i tifosi partenopei a causa del divieto di trasferta di ...Ma intantoè in ansia per Khvicha Kvaratskhelia, ancora alle prese con l'influenza. Niente ...dopo la febbre avuta nei giorni scorsi e il suo impiego per il derby di domani aresta a ... Napoli, Kvaratskhelia a rischio per Salerno – Padovanews Il talento georgiano è in dubbio per la trasferta di Salerno. Una sindrome influenzale l’ha escluso ... considerando anche le condizioni climatiche, lo staff medico del Napoli ha optato per un giorno ...Il Napoli vuole mettersi alle spalle l'eliminazione dalla Coppa Italia e tornare a correre in campionato. Sabato alle 18, all'Arechi i partenopei sfideranno la Salernitana nel tanto sentito derby camp ...