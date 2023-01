Napoli | 75enne colpito con un pugno fuori dal bar | è grave - Cronaca - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

L'anziano ha battuto violentemente la testa, in pericolo di vità è stato trasportato in codice rosso al ...Un anziano di 75 anni è stato aggredito senza motivo. L'aggressione è avvenuta davanti a un bar di Pianura , quartiere della periferia occidentale di. Ilal momento è al Cardarelli ed è in prognosi riservata . Aggredisce un anziano senza motivo L' aggressore non aveva avuto con l'anziano nessun tipo di diverbio , ma ha sferrato un ... Napoli, 75enne colpito con un pugno fuori dal bar: è grave Era in fila al bar aspettando il suo turno quando è stato colpito al volto con un pugno da uno sconosciuto. Vittima dell'aggressione un 75enne napoletano. L'uomo è attualmente ricoverato all' Ospedale ...A Pianura un 75enne è stato colpito con un pugno da uno sconosciuto all'esterno di un bar , è in prognosi riservata. I carabinieri della stazione di ...