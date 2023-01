Nadal | il referto medico è tremendo | ecco quanto starà fuori

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il maiorchino si è sottoposto agli esami dopo l’infortunio che l’ha notevolmente limitato nel match perso agli Australian Open contro McDonald PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Finora è un Australian Open dalle grandi sorprese. Il primo torneo Slam dell’anno ha riservato molti colpi di scena fin dai suoi primi turni, con tante esclusioni Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Eurosport IT

...il match in equilibrio con i successi di Parrizas Diaz per la Spagna e di De Minaur super l'... Dieci gli ace messi adall'australiano, che si è dimostrato più solido al servizio rispetto ......prima ad Adelaide e poi agli Australian Open potrebbe mettere ail titolo numero 92 e 93 della sua immensa carriera tennistica. Anche in questo caso c'è un dualisimo infinito con Rafael... Australian Open - Rafa Nadal, ecco gli esami dell'infortunio all'anca ... Tennis - Australian Open, Flash, Focus, Interviste | "Ora non posso muovermi, difficile fare previsioni", restano incognite sull'infortunio all'anca. "Cosa mi dà la motivazione di continuare Semplice ...