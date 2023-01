Musica folk - rock | morto il grande chitarrista e cantante David Crosby

(Di venerdì 20 gennaio 2023) E'a 81 anni, veterano delamericano. Il cantautore, fondatore dei Byrds e dei, Still and Nash", era malato da tempo. Per una generazione ha rappresentato l'...

E' morto a 81 anni David Crosby, veterano del rock americano. Il cantautore, fondatore dei Byrds e dei "Crosby, Still and Nash" era malato da tempo. Per una generazione ha rappresentato l'icona della musica folk-rock. Il musicista riferimento della generazione hippy, aveva 81 anni ed era malato da tempo. Fondatore del gruppo Crosby, Still and Nash e dei Byrds. L'album Deja Vu uno dei dischi più sentiti di sempre.