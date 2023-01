Musica anni 60 - 70 | morto il grande chitarrista e cantante David Crosby

(Di venerdì 20 gennaio 2023) E'a 81, veterano del rock - folk americano. Il cantautore, fondatore dei Byrds e dei ", Still and Nash" era malato da tempo. Per una generazione ha rappresentato l'...

La Stampa

- E' morto a 81David Crosby, veterano del rock - folk americano. Il cantautore, fondatore dei Byrds e dei Crosby, Still and Nash", era malato da tempo. Per una generazione ha rappresentato l'...- E' morto a 81David Crosby, veterano del rock - folk americano. Il cantautore, fondatore dei Byrds e dei "Crosby, Still and Nash" era malato da tempo. Per una generazione ha rappresentato l'... È morto a 81 anni David Crosby, la voce ribelle del rock «La sua eredità continuerà a vivere attraverso la sua musica leggendaria», ha aggiunto. Variety è stato il primo a riportare la notizia della morte del musicista degli anni '60-'70, citando una ...Emozioni - e anche batticuore - in primo piano nell’agenda culturale del fine settimana capitolino. Dal teatro all’arte, sono tanti gli appuntamenti da non perdere. TEATRO.