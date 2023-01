Multe e tasse non pagate | online rottamazione cartelle | ecco come si fa

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) –non, èla procedura per la nuovadelle. Agenzia riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione al provvedimento introdotto dalla Legge di Bilancio 2023. La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023. La Legge ha stabilito la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti rottamazioni che risultano decadute per mancati pagamenti. La definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre lestradali ...

Il Sole 24 ORE

La domanda si potrà presentare solo dal sito di agenzia Riscossione e direttamente in area libera senza credenziali. Tre mail per la richiesta andata a buon fine La nuova chance per chiudere i conti ...Il provvedimento sostanzialmente è applicato sia su sanzioni che interessifino a mille euro accertate tra il 2000 e il 2015. Questo governo ha inteso facoltativo il provvedimento e ... Multe e tasse non pagate, nuova rottamazione delle cartelle solo online: ecco come fare Entra nel vivo il condono per multe e cartelle esattoriali non pagate, noto anche come rottamazione quater. Agenzia Riscossione ha pubblicato sul suo sito le modalità e il servizio per presentare la d ...La domanda si potrà presentare solo dal sito di agenzia Riscossione e direttamente in area libera senza credenziali. Tre mail per la richiesta andata a buon fine ...