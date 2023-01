Multe e tasse non pagate dal 2000 | come «rottamare» le cartelle Domande & risposte

Il Sole 24 ORE

... gli interessi di mora e l'aggio, mentre lestradali potranno essere estinte senza il ... E dà il messaggio che non pagare leconviene' A coloro che presenteranno la richiesta Agenzia delle ...La domanda si potrà presentare solo dal sito di agenzia Riscossione e direttamente in area libera senza credenziali. Tre mail per la richiesta andata a buon fine La nuova chance per chiudere i conti ... Multe e tasse non pagate, nuova rottamazione delle cartelle solo online: ecco come fare Le amministrazioni locali hanno annunciato l’intenzione di non aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali concessa dal governo ...Le bollette consegnate a domicilio arrivano in ritardo, quindi in automatico scattano multe e sanzioni. Come comportarsi con la Tari scaduta.