Motosprint.it

Si sta parlando da diverso tempo dell'arrivo dei carburanti sintetici e tutti stanno cercando di sviluppare le proprie moto tenendo conto di questa evoluzione. Una sfida al quanto complicata per gli ...Si presenta così la nuova Yamaha, pronta ad inaugurare la stagione 2023 della. La casa ... Abbiamo imparato molte cose dall'ultima stagione, questo ci aiuterà a fare unstep quest'anno,... MotoGP, ulteriore step in avanti per i carburanti I termini tecnici utilizzati nel nostro sport, dai tecnici e dai piloti, sono spesso poco comprensibili per i neofiti e per chi non conosce l’inglese. Ecco una serie di definizioni con la relativa spi ...Moto2: “Il mio obiettivo è sempre quello di vincere e non prendo in considerazione l'idea di salire di classe senza aver ottenuto il 100% dalla categoria. Spero che Marquez torni a essere al meglio, p ...