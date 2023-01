(Di venerdì 20 gennaio 2023) Lontano dallae in attesa di rire eventuali impegni automobilistici nella Porsche Supercup,continua ad apparire spesso in tv attraverso i programmi delle reti spagnole. L'...

Lontano dallae in attesa di riprendere eventuali impegni automobilistici nella Porsche Supercup,Lorenzo continua ad apparire spesso in tv attraverso i programmi delle reti spagnole. L'eroico Fulvio ......un evento di più giorni a Madonna di Campiglio in cui sarà presentata sia la futuradi Pecco ... Le due Desmosedici della squadra satellite Ducati saranno affidate a Johann Zarco eMartin ... MotoGP, Jorge Lorenzo prende fuoco: il video spaventa i fan Nuova apparizione televisiva per il cinque volte campione del Mondo: gli appassionati restano a bocca aperta Lontano dalla MotoGP e in attesa di riprendere eventuali impegni automobilistici nella Pors ...Jorge Lorenzo, cinco veces campeón del mundo sigue poniéndose a prueba tras retirarse de MotoGP. El expiloto se une al elenco de concursantes de la ...