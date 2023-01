Mosca | ' Le relazioni con gli Usa sono al punto più basso' E ai tedeschi | ' I vostri tanks non cambieranno nulla'

RaiNews

... secondo quanto riportato dall'agenzia Tass, ha criticato la presidenza Biden: 'Nonostante le iniziali timide speranze, questi ultimi due anni sono stati molto negativi per le nostre...Cremlino: 'con Usa al punto più basso di sempre' - Armi , carri armati e aiuti militari ...continua ad avvertire che, col rischio di coinvolgimento diretto della Nato , le conseguenze ... Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 330 - Kiev: 2 feriti in bombardamenti russi a Kherson, anche 15enne - Kiev: 2 feriti in bombardamenti russi a Kherson, anche 15enne Le relazioni bilaterali tra Russia e Stati Uniti “sono ora probabilmente al loro punto più basso storicamente”, ha detto il leader del Cremlino, Dmitry Peskov, aggiungendo che “non c’è speranza di mig ...L'Occidente, secondo Mosca, si illude che Kiev possa vincere. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov ha detto di vedere da parte dell'Occidente "l'impegno ...