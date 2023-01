Morto il cantautore David Crosby | aveva 81 anni

(Di venerdì 20 gennaio 2023), co-fondatore delle due più grandi band degliSessanta - il gruppo dei Byrds e la formazione-Stills & Nash (in seguito-Stills-Nash & Young) - èall'età di 81. La moglie di, Jan Dance, ha rilasciato questa dichiarazione a Variety: "È con grande tristezza dopo una lunga malattia che il nostro amato(Croz). Era amorevolmente circondato dalla moglie e anima gemella Jan e dal figlio Django. Anche se non è più qui con noi, la sua umanità e la sua anima gentile continueranno a guidarci e ispirarci. La sua eredità continuerà a vivere attraverso la sua musica leggendaria. Pace, amore e armonia a tutti coloro che conoscevano ...

Virgilio Notizie

Ile musicista è stato uno dei protagonisti dell'era d'oro del rock negli anni Sessanta ...David Crosby, l'annuncio della moglie. È stata la moglie ad annunciare la scomparsa di David ...... ilè stato inserito per ben due volte in carriera nella Rock and Roll Hall of Fame. A Variety sua moglie ha assicurato che Crosby ècircondato dall'affetto dei suoi famigliari. "La ... Morto David Crosby, il grande chitarrista e cantautore americano è scomparso all'età di 81 anni È morto a 81 anni David Crosby, cofondatore dei Byrds e Crosby e Stills & Nash (poi diventati Crosby, Stills, Nash & Young) ...Il veterano del rock statunitense David Crosby è morto all’età di 81 anni. Lo riporta la Bbc. Il cantautore è stato fondatore di due delle più grandi band degli anni Sessanta: The Byrds e Crosby, ...