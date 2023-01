Morto David Crosby | la leggenda del rock americano degli anni ’60

(Di venerdì 20 gennaio 2023) All’eta di 81, cantante e chitarrista folktra i più celebriSessanta e Settanta, noto per essere stato tra i fondatori della band dei “The Byrds” e del trio “, Stills & Nash”. A confermare la notizia la moglie che ha spiegato cheè deceduto dopo una lunga malattia mentre era circondato dalla famiglia. La moglie Jan Dance nel salutare il suo amato, parla di una lunga malattia: “Anche se non è più qui con noi, la sua umanità e il suo spirito gentile continueranno a guidarci e ispirarci. La sua eredità continuerà a vivere attraverso la sua musicaria. Ci mancherà moltissimo. In questo momento chiediamo rispettosamente il ...

A 81 ANNI Addio a David Crosby, il veterano del rock. "David era un talento incredibile, un grande cantante e cantautore. E una persona meravigliosa. Sono senza parole". David Crosby è morto. Addio alla voce libera e ribelle tra i grandi del rock. È morto David Crosby. Il musicista che ha contribuito a plasmare il rock, il folk-rock, il country-rock e la canzone d'autore americana a partire dagli anni '60 se n'è andato giovedì 19 gennaio. Aveva 81 anni.