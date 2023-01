Morto David Crosby | addio al leggendario chitarrista | suonò con Bob Dylan e finì per due volte nella Rock & Roll Hall of Fame

(Di venerdì 20 gennaio 2023). Ilstatunitense èall’età di 81 anni dopo una lunga malattia. Il cantante,e cantautore faceva parte della formazione originale dei Byrds ed è apparso nei loro primi album, inclusa la cover di successo del 1965 di Mr Tambourine Man di Bobha però aggiunto ulteriore spessore ad una carriera musicale da solista inarrivabile per delicatezza armonica ed impeto politico con la co-fondazione nel 1969 della superband folk, Stills; Nash insieme ai colleghi musicisti Stephen Stills e Graham Nash. A loro poi si aggiunse nientemeno che Neil Young, altro pezzo da novanta di una sorta di controcultura ...

Addio a Crosby. Il cantante e chitarrista è all'età di 81 anni dopo aver fatto i conti con una lunga malattia. L'artista era amatissimo negli USA, dove è stato uno dei principali esponenti della ... Si è spento all'età di 81 anni David Crosby, cantautore, cantante e chitarrista fondatore di Byrds e Crosby, Stills & Nash (poi Crosby, Stills, Nash & Young). Nato il 14 agosto del 1941 a Los Angeles ...