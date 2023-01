Morti sospette nel calcio | Piccolotti Avs | ' Incidenza alta | pronta un' interrogazione al ministro'

IlNapolista

'Nelle settimane scorse ledi Vialli e Mihajlovi hanno scosso profondamente tutte e tutti. Purtroppo non sono casi isolati nel mondo del calcio e l'incidenza di tumori e malattie ...Ma anche di cocktail di sostanze nocive note enel sangue materno, nel siero ombelicale, ... E l'Italia ha il triste primato fra i Paesi europei perattribuibili all'inquinamento ... Sabatini e le morti sospette nel calcio: «Capisco la preoccupazione ... La morte di Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli, i sospetti sull'incidenza di alcune malattie sui calciatori. La deputata di Avs Elisabetta Piccolotti ha annunciato un'interrogazione parlamentare ai m ...Il Centro per i diritti umani (CHRI) in Iran sollecita la missione delle Nazioni Unite che ha il compito di indagare sulle oltre cinquecento morti di uomini e ...