Morte Gina Lollobrigida | si apre il capitolo dell’eredità | a chi spetta e quanto vale

(Di venerdì 20 gennaio 2023)ha lasciato un grande vuoto per gli amanti del cinema e dellocolo. La sua dipartita, però, ha aperto unspinoso e ostico per la sua famiglia: la lunga battaglia per l’eredità. La donna, infatti, aveva rapporti complessi con i suoi parenti e in vita chiedeva solo di essere lasciata in pace. L'articolo

Fanpage.it

LadiLollobrigida ha scosso l'Italia, e il mondo intero: la diva si è spenta il 16 gennaio. Le polemiche dopo la sua scomparsa hanno avuto un peso persino ai funerali che si sono tenuti il 19 ...... è arrivata a Davos e ha tenuto un comizio • Ai funerali diLollobrigida c'erano la ... Alec Baldwin sarà incriminato per omicidio colposo per ladi Halyna Hutchins, la direttrice della ... Il cardiologo di Gina Lollobrigida smentisce Rigau: È arrivato dopo la morte, non le ha parlato Durante “La Vita in Diretta”, Mara Venier ha telefonato per esprimere la sua rabbia per alcune ipotesi di Marisela Federici: cos’è successo ...ROMA (ITALPRESS) – Piazza del Popolo gremita per l’ultimo saluto a Gina Lollobrigida nella Chiesa degli Artisti a Roma. Il feretro della “Bersagliera” di Subiaco è stato accompagnato da striscioni, fi ...