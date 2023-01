Calciomercato.com

Restando in Serie A, sono partite sulla carta da gole Juventus - Atalanta, con i bianconeri che potrebbero avere perso sicurezze dopo la sconfitta del 'Maradona'. Le altre partite A ...Da inizio novembre ad oggi, solo il(uno) ha raccolto meno punti in Serie A della ... La Salernitana è una delle due squadre (con il) a non aver ancora segnato di testa finora, mentre il ... Monza-Sassuolo: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming Monza-Sassuolo è il match del pomeriggio delle 15 della 19esima giornata di Serie A. Una gara importantissima per i neroverdi di Alessio Dionisi, piombati in un loop negativo che li ha di fatto risucc ...Ancora indicazioni a segno per Lo Scomm, il tipster che spopola sul web col suo esercito di followers: oltre 300 mila seguono i contenuti pubblicati sul suo profilo Instagram. La scorsa settimana Lo S ...