Monza | Palladino | ' ' Che personalità! La nostra forza è il gruppo' '

Fantacalcio ®

Le parole di Raffaele, tecnico del, dopo la sconfitta per 2 - 1 in Coppa Italia contro la ...Ma per Allegri (squalificato) è stata dura anche battere il, a cuiha dato un'identità di squadra - coraggio a prescindere da chi scende in campo. Max, in piena sintonia con i piani ... Coppa Italia, Juventus-Monza: la conferenza di Palladino La serie di coincidenze ereditate dalla notte di Coppa Italia contro i brianzoli: corsi e ricorsi per i bianconeri e il campione d'Europa, che sono ripartiti dopo la sconfitta a Napoli ...Nonostante la sconfitta in casa della Juventus e l'eliminazione dalla Coppa Italia, il tecnico del Monza è molto soddisfatto di come ha giocato la sua squadra.