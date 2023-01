Monza | Palladino | «Abbiamo fatto una prova di grande personalità»

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Raffaele, allenatore del, ha parlato al termine della partita persa in Coppa Italia contro la Juventus Raffaele, allenatore del, ha parlato al termine della partita persa in Coppa Italia contro la Juventus. Le sue dichiarazioni: PRESTAZIONE – Noi dobbiamo cercare di giocarcela con tutti. Noi stiamo crescendo, siamo una neopromossa e siamo venuti in questo stadio meraviglioso concoraggio. Nessuno si è emozionato e questi ragazzi hannounadicontro questi grandi campionati, soprattutto quelli entrati nel secondo tempo. CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Raffaele, tecnico del, ha analizzato così, ai microfoni di Mediaset, la sconfitta patita per mano della Juventus negli ottavi di finale di Coppa Italia: ' Sono soddisfatto della prestazione ...Al 78' Chiesa va a segno, con una classica azione a rientrare, e tiro a giro dal vertice dell'area di rigore che va a insaccarsi alle spalle dell'estremo difensore del. Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha commentato la sconfitta in casa della Juventus ai microfoni di Mediaset: Sei soddisfatto di questa prestazione "Molto, devo fare ...