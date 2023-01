Monte Mario – Madre e figlia trovate morte in casa

(Di venerdì 20 gennaio 2023) – L’anziana sarebbe deceduta più di un mese fa – La, anziana, era deceduta più di un mese fa. Lapiù recentemente. Le hannocosì, nella lorodi, su segnalazione di un parente che non riusciva da tempo a contattarle. La donna anziana, di 83 anni, secondo il medico legale potrebbe essere deceduta pù di un mese fa. La, di 54 anni, dovrebbe essere morta circa una settimana fa. Secondo quanto riferisce Il Messaggero, che per primo ha dato la notizia, le due donne vivevano insieme. L’appartamento non mostra segni di effrazione provocati da furti o rapine. La porta era chiusa da dentro. Le salme sono state trasferite all’Istituto di medicina legale del policlinico Gemelli per l’autopsia. La polizia indaga.

Corriere Roma

Roma, tragedia a Monte Mario: madre e figlia trovate morte, una donna mummificata. «È deceduta almeno da un mese» Madre e figlia trovate morte in un appartamento a Roma, in zona Trionfale. A trovare i corpi, in decomposizione da giorni, gli uomini della polizia. A guidarli, il forte odore segnalato dai vicini di.