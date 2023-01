Moggi | ‘Le mie plusvalenze erano vere | non mi intendo di quelle senza soldi Calciopoli? Non lo auguro a nessuno’ | Serie A

(Di venerdì 20 gennaio 2023) 2023-01-20 00:50:00 Arrivano conferme: Luciano, ex direttore generale bianconero, torna a parlare di Juve, e lo fa attraverso il portale AffariItaliani.it: questi alcuni passaggi delle sue dichiarazioni. “Questo nuovo CdA avrà certamente il compito di rimettere a punto il bilancio societario, con dei metodi diversi. Non a caso, i nuovi membri sono tutti tecnici amministrativi. La Juventus ha un deficit abbastanza rilevante e quindi bisogna intervenire su questo”.– “Io le ho sempre fatte, ma! Ad esempio, prendendo Zidane a 5 miliardi di lire e rivendendolo a 150, oppure acquistando Inzaghi a 15 e cedendolo a 80. Di questemipiuttosto bene, difittizie,scambi di, ...

Corriere dello Sport

Juventus - l'intervista di affaritaliani.it a LucianoAll'indomani dell'insediamento del nuovo CdA della Juventus, dopoclamorose dimissioni di Andrea Agnelli e dei vertici della dirigenza, i 250 milioni di tifosi bianconeri nel mondo si fanno ...... Ravanelli per il doping; Iuliano per la cocaina; Pappa, sodale diper Calciopoli . Mi hanno ... Conservomotivazioni delle sentenze che sono per me, giornalista, motivo di orgoglio. e querele ... Moggi: "Io facevo plusvalenze vere! Ecco cosa manca alla Juve per vincere..."