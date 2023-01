Milleproroghe | Lotito ci riprova | emendamento per alzare da 3 a 5 anni il contratto dei diritti TV

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Claudio, presidente della Lazio ma soprattutto Senatore di Forza Italia, prova a mettere il suo marchio sul decreto. Tra i 250 emendamenti, spiccano quelli del patron biancoceleste. Due i temi: il prolungamento deitv per il calcio e il parziale stop al divieto di pubblicità per giochi e scommesse. Il primo riflette quello che Forza Italia aveva provato a inserire nel Dl Aiuti quater relativo all’aumento da 3 a 5 della durata deldeiTV 2021-2024. Con l’altro si vuole cancellare il divieto di pubblicità introdotto dal decreto dignità. SportFace.

Il senatore di Fivuole imprimere il proprio marchio sul provvedimento: tra i suoi ... Le concessioni balneari diventano l'epicentro dello scontro sul decreto, come era stato ...... Dario Damiani e Claudio, hanno partecipato alle audizioni delle organizzazioni del mondo balneare nelle commissioni congiunte del Senato che stanno esaminando ile che hanno ... Milleproroghe, Lotito ci riprova: emendamento per alzare da 3 a 5 ... Fratelli d’Italia, con l’emendamento di Lavinia Mennuni, lancia la sfida nel Milleproroghe. Punta a far avere efficacia alle concessioni «fino all'approvazione della legge di riforma organica della re ...Il calendario prevede che lunedì ci sia l’indicazione da parte dei gruppi politici, dei segnalati per tagliare in modo netto il numero ...