Miley Cyrus straccia ogni record con Flowers

Leggi su biccy

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Shakira con il suo inno contro Piqué e la sua nuova fidanzata ha conquistato tutti, ma zitta zitta è stataad avere la meglio in classifica. Con, infatti,ha conquistato il titolo di canzone più ascoltata su Spotify nella sua prima settimana. In totale ha fatto 96 milioni e 300 mila stream in soli sette giorni. Medaglia d’argento per Adele che con Easy On Me totalizzò 84 milioni e 950 mila stream. Terzo posto per Olivia Rodrigo e la sua Good 4 U (84 milioni e 130 mila stream), poi Taylor Swift con Anti-Hero (82 milioni e 930 mila stream) e di nuovo Olivia Rodrigo con Drivers License a quota 80 milioni e 760 mila stream. 17 years into her career,earns the biggest streaming week for a song in global Spotify HISTORY with new ...